وزير الخارجية يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى العلاقات الثنائية والتطورات الخطيرة بقطاع غزة

بحث وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الاستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة كما تناول اللقاء التطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.

وشدد الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

ودعا إلى ضرورة وقف القتل الدائر في غزة فورا وايصال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وتضافر الجهود الدولية للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع وعدم التعاطي مع الأحداث الراهنة بازدواجية المعايير وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.