وزير الدفاع يقلد كوكبة جديدة من الضباط من خريجي الكلية البحرية الملكية البريطانية رتبهم

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بقصر بيان اليوم الأحد كوكبةً جديدةً من الضباط من خريجي الكلية البحرية الملكية البريطانية رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي، حيث بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني.

وقد هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الضباط الجدد بهذه المناسبة بكلمة جاء فيها: ” أبارك لكم وأهنئكم على نيلكم للثقة الغالية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما، وذلك بتوليتكم ضباطاً بالجيش الكويتي.

وأضاف الفهد “ها أنتم اليوم تخطون أولى خطواتكم في طريق العمل والبذل والتضحية، فكونوا أهلاً لهذه للثقة، من خلال تحملكم للمسؤولية الملقاة على عاتقكم، والقيام بواجباتكم ومهامكم التي تكلفون بها، واحرصوا دائماً على مواصلة طلب العلم والاستفادة من التمارين العملية والتدريبات الميدانية، والعمل بروح الفريق الواحد مع إخوانكم من منتسبي الجيش، وتفانوا في خدمة الوطن وحمايته والذود عن ترابه الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقكم إلى تحقيق ما نتطلع إليه جميعاً من تطور وتقدم وازدهار لقواتنا المسلحة كما أسأله سبحانه أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادتنا الحكيمة”.

حضر مراسم التقليد سعادة وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح، وسعادة رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي حسن الشمري، وعدد من كبار قادة الجيش.

من الفعالية

من الفعالية