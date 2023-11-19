وزارة الداخلية

الداخلية: خفر السواحل تنفذ غدا وبعد غد تدريبات رماية بالذخيرة الحية جنوب جزيرة بوبيان

19 نوفمبر، 2023
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أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الساعة 8 صباحا تدريبات رماية بالذخيرة الحية في منطقة جنوب جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم الأحد أن هذه التدريبات تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية لرفع كفاءة منتسبيها والارتقاء بمستوى أدائهم.

وحذرت الإدارة جميع رواد البحر من الاقتراب من موقع التدريبات خلال هذه الفترة مؤكدة أن الدوريات البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب من الموقع حفاظا على سلامة الجميع.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2023
0 8 أقل من دقيقة

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