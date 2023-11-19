صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المالديف بإعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية

19 نوفمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية المالديف وأداء فخامته اليمين الدستورية.

متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية المالديف وأداء فخامته اليمين الدستورية متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو رئيس جمهورية المالديف الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبه انتخابه رئيسا لجمهورية المالديف وأداء فخامته اليمين الدستورية.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2023
0 7 دقيقة واحدة

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