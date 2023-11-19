أسامة الشاهين يدعو إلى سرعة تطبيق قرارات الجامعة العربية لكسر الحصار على غزة وفضح جرائم الكيان الصهيوني

أكد أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أن الكيان الصهيوني ارتكب جميع جرائم الحرب التي نصت عليها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، معربا عن استيائه من عدم تطبيق قرارات الجامعة العربية التي اتخذتها في اجتماعها الأخير.

وقال الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن جرائم هذه العصابة المحتلة في فلسطين الغالية قد تجاوزت المدى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الإضافيين وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

وأوضح أن من هذه الجرائم القتل غير المشروع للأشخاص المحميين في القانون الدولي الخاص مثل المدنيين والجرحى والأسرى والأطفال.

وأشار إلى أن هناك هجمات متعمدة على البنى التحتية والعقارات المدنية من مدارس ومستشفيات ودور عبادة ومنازل واستخدام أسلحة محظورة مثل الفوسفور الأبيض الحارق وغيرها من مواد شديدة التفجير محظور استخدامها في الأماكن السكنية.

وبين الشاهين أن هذه العصابات تقوم بالتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من شمال القطاع نحو جنوبه، لافتا إلى أنه مازال هناك 850 ألف فلسطيني مرابطون في شمال القطاع.

وثمن الشاهين في هذا الصدد جهود جمهورية جنوب أفريقيا وعدد من الدول الصديقة لوقف العدوان الصهيوني، مشيدا بجهود نقابة المحامين التركية التي تشمل أكثر من 2000 تركي والمحامين الأحرار من فرنسا وأمريكا وغيرها من الدول.

كما ثمن الشاهين جهود جمعية المحامين الكويتية الساعية إلى ملاحقة الكيان الصهيوني باعتباره منظمة إرهابية وإثبات مسؤولية قادته عن هذا العدوان الإرهابي والإجرامي والدموي الجائر معلنا انضمامه إلى تلك الجهود.

وقال الشاهين ” بصفتي مواطنا عربيا أتساءل عن دور الجامعة العربية وقراراتها التي لم تر النور خصوصا في ظل اعتزامها تنظيم جهود لملاحقة تنظيم الكيان الصهيوني”.

وأضاف إن “الجامعة أعلنت عن بذل جهود لكسر الحصار عن قطاع غزة وإنشاء منصات إعلامية لكشف جرائم الكيان الصهيوني”، لافتا إلى أنه “بالرغم من تواضع هذه القرارات إلا أنها لم تر النور حتى الآن “.

وأعرب الشاهين عن تعازيه لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بوفاة نائب رئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر في غارة صهيونية جبانة، معلنا تضامنه مع رئيس المجلس التشريعي الدكتور عبدالعزيز الدويك المعتقل حاليا في سجون الاحتلال الصهيوني.