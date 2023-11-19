بلدية الكويت تشارك سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثالث والخمسون

بلدية الكويت تشارك سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بمناسبة عيدها الوطني الثالث والخمسون

19 نوفمبر، 2023
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في إطار مشاركة بلدية الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي احتفالاتهم بأعيادهم الوطنية، قامت إدارة العلاقات العامة ممثلة في مراقبة أعمال الزينة ورفع الأعلام برفع أعلام سلطنة عمان الشقيقة بمنطقة أسواق المباركية (سوق الغربللي – سوق الصراريف – شارع الأمير) بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسون للسلطنة .

وبينت الإدارة ان رفع الأعلام في هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الكويتيين قيادتاً وحكومتاً وشعباً قد تمت بالتنسيق مع فريق تطوير أسواق مدينة الكويت لما تمثله منطقة المباركية من قيمة تاريخية وتراثية، وكونها الوجهة المفضلة لمعظم الزائرين للدولة .

المصدر
بيان صحفي
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19 نوفمبر، 2023
0 16 أقل من دقيقة

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