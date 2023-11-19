سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير موناكو بالعيد الوطني لبلاده

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى أمير موناكو بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سمو رعاه الله لسموه موفور الصحة والعافية ولإمارة موناكو وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لسموه دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير إمارة موناكو الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.