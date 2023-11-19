مدينة الكويت

الأرصاد الجوية: حالة مطرية في البلاد متفاوتة الشدة ما بين خفيفة وغزيرة تستمر حتى مساء غد

19 نوفمبر، 2023
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قالت إدارة الأرصاد الجوية إن البلاد تتأثر بحالة مطرية بدأت صباح اليوم الأحد غربا تتقدم تدريجيا نحو المناطق الداخلية وتستمر حتى مساء غد الاثنين وستكون الأمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة ورعدية وقد تكون غزيرة على بعض المناطق.

وأضاف مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتخللها بعض السحب الركامية يؤدي إلى هطول أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة تكون رعدية وقد تكون غزيرة على بعض المناطق ابتداء من بعد عصر اليوم مع فرص تساقط حبات البرد أحيانا مصحوبة برياح نشطة السرعة تتجاوز الـ 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج إلى أكثر من سبع أقدام.

وتوقع القراوي أن تقل السحب وتنحسر فرص الأمطار ويبدأ التحسن التدريجي من مساء غد الاثنين مع وجود فرص لتكون الضباب ليلا داعيا الجميع إلى متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة www.met.gov.kw وتطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2023
0 27 دقيقة واحدة

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