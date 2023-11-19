صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس لاتفيا بالعيد الوطني لبلاده

19 نوفمبر، 2023
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إدغارز رينكيفيتش رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2023
0 10 أقل من دقيقة

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