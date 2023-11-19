مركز العجيري العلمي: 24 الجاري تبدأ منزلة “الزبانا” وتأثير الانقلاب الشتوي وزيادة البرودة

قال مركز العجيري العلمي إن يوم الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري سيكون موعد دخول آخر منزلة من منازل موسم (الوسم) وأول فصل الشتاء والمعروفة باسم منزلة نجم (الزبانا).

وأضاف المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن منزلة نجم الزبانا تستمر 13 يوما وتكون نهاية موسمها في السادس من ديسمبر المقبل ويمتد فيها الليل ويقصر النهار وتهب الرياح الباردة.

وأضاف أن (الزبانا) آخر نجم من الوسم وآخر منزلة من منازل فصل الخريف وأول منازل فصل الشتاء حيث يبدأ تأثير الانقلاب الشتوي فيه كما تبدأ خلاله المظاهر الشتوية وتزداد برودة الجو ليلا أكثر من ذي قبل مع اعتدال الطقس في النهار.

وذكر أنه بعد انتهاء منزلة (الزبانا) يظهر طالع الإكليل وهو أول المربعانية ويستحب في هذه الفترة من العام تدفئة الجسم بالملابس الدافئة للوقاية من لفحات البرد.

وبين المركز أن طول النهار يبلغ في بداية (الزبانا) 10 ساعات و 31 دقيقة فيما يمتد طول الليل إلى 13 ساعة و 28 دقيقة.

وأفاد بأن ساعات الليل تزيد مع نهاية (الزبانا) بمقدار 11 دقيقة ليبلغ الليل 13 ساعة و39 دقيقة مشيرا إلى قول العرب القدماء إنه خلال (الزبانا) تهب الرياح الشمالية الشديدة الباردة.