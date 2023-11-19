إقلاع 3 طائرات إغاثية من الجسر الجوي الكويتي بـ 90 طنا من المساعدات للأشقاء في غزة والإجمالي 24 طائرة

إقلاع 3 طائرات إغاثية من الجسر الجوي الكويتي بـ 90 طنا من المساعدات للأشقاء في غزة والإجمالي 24 طائرة

أقلعت صباح اليوم الأحد ثلاث طائرات إغاثية من رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ90 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف ومولدات الكهرباء.

وبذلك يصبح إجمالي عدد رحلات الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة 24 طائرة فيما تمت حمولة الطائرات الثلاث اليوم بتنظيم من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن مجموع المساعدات الكويتية الإغاثية في الجسر الجوي بلغ حتى اليوم نحو 600 طن مقدمة من مختلف الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية وبالتنسيق مع الوزارات والجهات الكويتية المعنية والهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.

وأوضح الزيد أنه نظرا إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة بات من الصعب إيصال المساعدات إلى شمال القطاع مع تعمد الاحتلال فصله عن جنوبه لافتا إلى أن الجمعية حرصت على تعبئة مخازن الهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب القطاع بالمساعدات الكويتية.

وأشاد بجهود الجهات الرسمية والشعبية في البلاد ودعمها ومؤازرتها للشعب الفلسطيني إذ تمكنت من إيصال 90 في المئة من المساعدات الإغاثية إليهم.

من جانبه أكد المدير العام لجمعية السلام للأعمال الانسانية والخيرية الدكتور نبيل العون لـ(كونا) أن حجم المساعدات المقدمة من الجمعية والهيئة الخيرية العالمية لإغاثة قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي بلغ قرابة 210 أطنان بقيمة تتجاوز ثلاثة ملايين دولار بمجموع تسع طائرات حتى الآن من إجمالي 24.

وأوضح العون أن نجاح حملة الطائرات الإغاثية يعود إلى توجيهات القيادة السامية وتعاون الجهات الرسمية في تذليل كل الصعاب بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني لضمان وصول المساعدات.

وذكر أن (السلام الخيرية) مستمرة في تقديم الدعم للأشقاء في غزة لافتا إلى طائرة ستقلع الثلاثاء المقبل بحمولة متنوعة من الخيام وسيارات الإسعاف والمواد الإيوائية والملابس ومنظومة لألواح الطاقة الشمسية وغيرها من المساعدات النوعية التي جاءت بعد دراسة لاحتياجات الأهالي هناك وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

من جهته أكد الملحق الدبلوماسي لشؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية سعد النويف لـ(كونا) أن القيادة السامية في البلاد حرصت وبتوجيهات مباشرة على رفع معاناة الأشقاء الفلسطينيين عبر تسيير رحلات مستمرة من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي.

وأضاف النويف أن الكويت عملت بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري على توصيل المساعدات بعد استقبالها في مطار العريش الدولي المصري إلى معبر رفح لافتا إلى أن المساعدات النوعية تمت بعد تلمس احتياجات الأشقاء في غزة وفق دراسة معدة من الهلال الأحمر الفلسطيني.

بدوره أشاد رئيس قطاع الإغاثة والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة محمود المسباح لـ(كونا) بجهود الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والمؤسسات المانحة وعطاء الشعب الكويتي وسعيهم الدائم جميعا لتقديم الدعم الإنساني لغزة.

وأضاف المسباح أن مشاركة (الكويتية للإغاثة) تعد الثامنة في جدول مساعداتها ضمن حملة (فزعة لفلسطين) بحصيلة بلغت 40 طنا من المساعدات العاجلة.