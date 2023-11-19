سفير الكويت لدى ماليزيا لدى استقباله مع الملك السابق سلطان ولاية (ترينجانو) ميزان زين العابدين

السفير الصالح: علاقاتنا مع ماليزيا متطورة وتوفر أساسا قويا لمزيد من التعاونات التجارية

19 نوفمبر، 2023
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قال سفير دولة الكويت لدى ماليزيا راشد الصالح اليوم الاحد إن العلاقات الكويتية – الماليزية متطورة وتوفر أساسا قويا لمزيد من التعاونات التجارية والاستثمارية لاسيما في مجالات الأمنين الغذائي والسيبراني والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وصناعة الحلال والخدمات المصرفية الإسلامية.

وأضاف السفير الصالح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مأدبة عشاء أقامها في مقر إقامته بكوالالمبور على شرف ملك ماليزيا السابق سلطان ولاية (ترينجانو) ميزان زين العابدين أنهما “بحثا التعاون الاستثماري والسياحي بين البلدين لاسيما في ولاية (ترينجانو) التي تشتهر بتاريخها الثقافي والديني”.

وأوضح أن “العلاقات الكويتية – الماليزية قديمة وتاريخية فقد افتتحت السفارة الماليزية في الكويت عام 1974 تلتها سفارة الكويت في ماليزيا عام 1980”.

وأشار الى أن السلطان زين العابدين بعث تحياته إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى حكومة وشعب دولة الكويت.

يذكر أن سلطان ولاية (ترينجانو) شغل منصب ملك ماليزيا ال13 خلال الفترة من 2006 إلى 2011.

المصدر
كونا
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19 نوفمبر، 2023
0 40 دقيقة واحدة

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