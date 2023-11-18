“الإطفاء”: قبول 561 متقدما في القرعة العلنية لدورات ضباط الصف و100 احتياط بإجمالي 661

أجرت قوة الإطفاء العام اليوم السبت قرعة علنية لاختيار وقبول المتقدمين لدورات ضباط الصف والتي أسفرت عن قبول 561 متقدما إضافة إلى 100 من الاحتياط وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بقبولهم ليصبح إجمالي المقبولين 661.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إنها أجرت صباح اليوم القرعة العلنية لاختيار وقبول المتقدمين لدوراتها بحضور رئيس (القوة) الفريق خالد المكراد والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجام ونائب رئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور فهد الرقيب مبينة أنه “لا يعد اجتياز المتقدم القرعة قبولا نهائيا إلا بعد اجتيازه الفحص الطبي”.

وأوضحت أن القرعة التي شملت 1980 متقدما ممن انطبقت عليهم شروط التقدم واجتازوا الاختبارات شهدت قبول 125 متقدما لدورة (رقيب مشغل آلية) و25 من الاحتياط و75 متقدما لـ(رقيب مشغل آلية مهام خاصة) و25 من الاحتياط و100 متقدم لـ(رقيب مكافحة) و25 من الاحتياط و100 متقدم لـ(وكيل عريف مكافحة) و25 من الاحتياط.

وأضافت أنه تم اعتماد القبول الفوري لـ94 متقدما لدورة (رقيب مفتش وقاية) و24 متقدما لدورة (رقيب علاقات عامة وإعلام وتصوير) و43 متقدما لـ(رقيب أمن وسلامة) نظرا إلى عدم اكتمال العدد المطلوب لكل دورة.

وبحسب البيان أكد الفريق المكراد حرص قوة الإطفاء العام على “ترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتقدمين من أبناء الوطن المستوفين لشروط القبول ومتطلبات الالتحاق بدورات (القوة)”.

حضر القرعة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر ونائب رئيس القوة لقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتكليف العميد محمد شمساه.