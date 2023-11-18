أونروا: 1.6 مليون نازح في منشآت الوكالة بقطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت أن عدد النازحين في منشآتها في مختلف أنحاء قطاع غزة بلغ 1.6 مليون شخص.

وقالت (أونروا) في تقرير إن عدد النازحين الفلسطينيين من بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي بلغ 1.6 مليون شخص في جميع محافظات القطاع الخمس بما فيها المحافظات الشمالية.

وأضافت أنه منذ ال12 من أكتوبر الماضي كان ما يقارب 160 ألف نازح يقيمون في 75 مدرسة تابعة لوكالة (أونروا) في محافظتي (الشمال) و(غزة) وهي الآن غير قادرة علي الوصول إلى الملاجئ لمساعدة النازحين وحمايتهم وليس لديهم معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم.

وذكرت أن 103 من العاملين في (أونروا) قتلوا منذ بدء ما وصفتها “الأعمال العدائية” مشيرة إلى أنه أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة يتم قتله من موظفي الإغاثة التابعين لها نصفهم قتلوا جنوب وادي غزة وهي المناطق التي قال عنها الاحتلال الإسرائيلي إنها “آمنة”.

وكشفت عن أن 80 حادثة قد أثرت على 64 منشأة تابعة لها منذ بداية الحرب من بينها 15 منشأة أصيبت إصابة مباشرة فيما تعرضت 45 منشأة لأضرار جانبية مشيرة إلى أن 50 بالمئة من منشآتها المتضررة كانت جنوب وادي غزة.