مصر تطلق اكبر قافلة مساعدات اغاثية انسانية لأهالي غزة تقدر بنحو 2510 أطنان

أطلقت مصر اليوم السبت أكبر قافلة من المساعدات الاغاثية الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تقدر بنحو 2510 أطنان تحملها 190 شاحنة.

وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عقب مشاركته في اطلاق الحافلة إن “هذه الشحنة من المساعدات الانسانية التي تعد الأكبر منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “القافلة التي تأتي بالتزامن مع استمرار مساعي مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة شملت مختلف المساعدات الغذائية وكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية بما يلبي الاحتياجات الفعلية الملحة لأهالي القطاع”.

وأوضح مدبولي انه في مقدمة قافلة المساعدات تأتي القافلة الطبية التي تمثل أهمية قصوى للقطاع الطبي في قطاع غزة لعلاج مئات الالاف من الجرحي والمصابين الفلسطينيين اذ تشمل عددا من الأجهزة الطبية مثل اجهزة صدمات القلب وفحص الدم وقياس السكر والضغط وأجهزة قياس ومنظمات اكسجين وأسرة العناية المركزة ومستلزمات الطوارئ وغرف العمليات والخيوط الجراحية والمخدر.

وأشار إلى أن القافلة الطبية تشمل ايضا أدوية الأمراض المزمنة والاورام والكلى والمخ والاعصاب والمسكنات والمضادات الحيوية وأدوية علاج الحروق من كافة الدرجات وأكياس الدم.

وذكر مدبولي أن القافلة تضمنت ايضا سيارتي اسعاف مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لاتمام عمليات انقاذ الجرحى الفلسطينيين وتجنب تدهور حالاتهم الصحية بالاضافة إلى 1613 طنا من مواد غذائية جافة ومياه معدنية وألبان وعصائر اضافة الى ملابس متنوعة وبطاطين وأغطية ومنظفات ومطهرات ومولدات كهربائية وكشافات اضاءة.

وأكد أن مصر لا تدخر جهدا في سبيل الوقوف وتقديم مختلف اشكال الدعم والمساعدات الانسانية للاشقاء في قطاع غزة الذين يواجهون هذه الظروف الأليمة.

وبين مدبولي أن الظرف الانساني الصعب الذي يعانيه أهالي قطاع غزة حاليا كان محفزا لمختلف فئات الشعب المصري وكذا المؤسسات لتنطلق بأقصى قدراتها لتقديم المساعدات الانسانية للاشقاء الفلسطينيين.

وشدد على دور مصر المحوري في التعامل مع الأزمة العالمية غير المسبوقة في غزة اذ استقبلت المستشفيات المصرية عددا من الجرحى الفلسطينيين للعلاج بها مشيرا الى أنها ستستمر في تقديم هذه المساعدات.

وأعرب مدبولي عن أمله بأن تنتهي هذه الأزمة الانسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة في اسرع وقت ممكن مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن قضايا امتها العربية وستعمل من أجل ذلك بشكل متواصل على المستويين الاقليمي والدولي.

وحضر فعالية اطلاق القافلة اضافة الى مدبولي عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين المعنيين والشخصيات العامة ورجال الأعمال والعمل الخيري في مصر.