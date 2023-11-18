الشرطة في مكان الحادث

قتيل بإطلاق نار في مستشفى في نيوهامشر الأميركية

18 نوفمبر، 2023
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لقي شخص حتفه الجمعة بعد حادث إطلاق نار في مستشفى عام في ولاية نيوهامشر الأميركية، فيما أردت الشرطة مشتبها به على الفور، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة في قاعة الاستقبال في المستشفى العام في مدينة كونكورد عاصمة ولاية نيوهامبشر في شمال شرق الولايات المتحدة، وفق ما أوضح مسؤول شرطة الولاية مارك هال خلال مؤتمر صحافي في المساء.

وتدخل شرطي كان يناوب أمام المستشفى عندما أطلق رجل مسلح النار وقتل شخصا عند مدخل المستشفى، كما أضاف المسؤول.

ولم يقدّم هال تفاصيل عن هوية الضحية الذي توفي بعد نقله إلى مستشفى آخر في المدينة، وأشار إلى أن المشتبه في إطلاقه النار أُردي برصاص الشرطة دون مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات في ولاية نيوهامشر أعلنت مساء الجمعة وفاة مشتبه به في إطلاق نار في مستشفى عام أوقع “ضحايا عدة”، من دون تحديد ما إذا كانوا قد قتلوا أو أصيبوا.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن والطوارئ في الولاية الريفية الواقعة في شمال شرق البلاد، على منصة إكس أنه “تم احتواء الوضع المتأزم في مستشفى نيوهامشر… قضى المشتبه به”.

وأكدت المصادر نفسها أن “الواقعة اقتصرت على قاعة الاستقبال في المستشفى” وأن “جميع المرضى سالمين”.

وتشهد الولايات المتحدة بشكل شبه يومي عمليات قتل وإطلاق نار.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر سجّلت في ولاية ماين المجاورة أسوأ حصيلة إطلاق نار في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، حين عمد رجل بواسطة بندقية نصف آلية إلى إطلاق النار داخل صالة بولينغ ثم فتح النار بعد حوالى عشر دقائق في مطعم ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 13، قبل أن ينتحر.

المصدر
أ ف ب
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18 نوفمبر، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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