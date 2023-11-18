الاحتلال الإسرائيلي يجبر الموجودين في مجمع الشفاء الطبي على اخلائه

أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت الموجودين في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي على إخلائه اليوم السبت عبر مخرج واحد مشيا على الأقدام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في غزة القول إن 150 مريضا من الحالات الصعبة لا يزالون داخل المجمع لصعوبة خروجهم.

ووصف العديد من الأطباء عملية الخروج بالصعبة إذ أجبروا على رفع الرايات البيضاء بينما لم تكن الطرق سهلة ومن الصعب التعرف عليها بسبب عملية التخريب الواسعة في البنية التحتية كما واجه المرضى صعوبة في المشي ومنهم من اعتمد على العكاكيز لمواصلة المشي وهم في حالة اعياء شديد.

وحاصرت قوات الاحتلال مجمع الشفاء على مدار تسعة أيام ودمرت الأجهزة الطبية فيها كما تسبب الحصار في استشهاد مصابين وعدد من الأطفال الخدج.

وتعرضت عدة مبان من مجمع الشفاء للقصف عبر طائرات الاحتلال ومدفعيته بعد أن دمرت مبنى قسم القلب القديم في الجهة الغربية منه.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية ويعد أكبر مؤسسة صحية تقدم خدمات طبية في قطاع غزة.

وأسس المجمع عام 1946 في عهد الانتداب البريطاني في مدينة غزة وتطور مع الوقت فأصبح أكبر مجمع طبي في القطاع ويعمل فيه 25 بالمئة من العاملين في المستشفيات بقطاع غزة كله.

ويضم المجمع ثلاثة مستشفيات متخصصة هي مستشفى الجراحة ومستشفى الأمراض الباطنية ومستشفى النساء والتوليد مع قسم حضانة للأطفال الخدج إضافة إلى قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط ويحتوي على ما بين 500 و700 سرير.