أنور قرقاش

قرقاش: تصريحات نتنياهو وهرتسوج حول احتمال وجود على المدى الطويل في غزة مثيرة للقلق

18 نوفمبر، 2023
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قال أنور قرقاش مستشار السياية الخارجية لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت إن تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو حول وجود على المدى الطويل في غزة مثيرة للقلق.

وأضاف في تصريحات خلال قمة مؤتمر حوار المنامة الأمني في البحرين “نسمع الآن من رئيس الوزراء الصهيوني بل والرئيس الصهيوني عن نوع من الوجود على المدى الطويل في غزة. هذا مقلق للغاية”.

وتابع “هذا يشير إلى أنه ربما يكون الدرس الذي نتعلمه نحن كأغلبية الناس في المنطقة من أزمة غزة، وهو ضرورة العودة إلى حل الدولتين، أننا بحاجة إلى العودة إلى دولة إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب”.

المصدر
وكالات
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18 نوفمبر، 2023
0 35 أقل من دقيقة

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