الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية: “المقاومة” تسقط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال

اعلنت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اسقاط “المقاومة” اليوم السبت طائرة مسيرة قتالية من نوع (هيرميز 450) تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي فوق منطقة (اصبع الجليل) في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت الوكالة عن “المقاومة” اعلانها اسقاط المسيرة بواسطة صاروخ ارض جو اطلقه عناصرها فجرا مشيرة الى ان حطامها شوهد يتساقط فوق منطقة (اصبع الجليل) في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي سياق متصل ذكرت الوكالة ان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف فجر اليوم عمق منطقة (النبطية) لاول مرة منذ حرب يوليو عام 2006 وذلك باطلاق طائرة مسيرة صاروخين باتجاه معمل لاشغال الالومينيوم الواقع على طريق تول – الكفور (النبطية) مما ادى الى احتراقه بكامل معداته.

واشارت الى ان فرقا من الدفاع المدني ومسعفين من هيئات مدنية عملوا على اخماد النيران التي اندلعت في المعمل.

وشهد يوم امس عمليات مكثفة لعناصر “المقاومة” استهدفوا فيها مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال بلغت نحو 13 عملية.