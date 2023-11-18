سفير دولة الكويت يهنئ سلطنة عمان قيادة وشعبا بالعيد الوطني الـ53

هنأ سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان محمد الهاجري اليوم السبت سلطنة عمان قيادة وشعبا بالذكرى ال53 للعيد الوطني مشيدا بالعلاقات الكويتية – العمانية العميقة والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المناسبة السعيدة التي تصادف ال18 من نوفمبر من كل عام تمثل مناسبة عزيزة على كل محب لسلطنة عمان التي سطرت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قائد مسيرته ونهضته السلطان هيثم بن طارق.

وأضاف أن احتفال عمان بعيدها الوطني يأتي في وقت تمضي السلطنة قدما نحو تحقيق الإنجازات على الأصعدة كافة وعبر إسهاماتها الحضارية والفكرية ودورها الفاعل في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أن العلاقات الكويتية – العمانية تسير بخطوات ثابتة وفقا لمنهج واضح وبعزيمة لا تلين إذ تجمعهما أواصر المحبة ووحدة المصير والأهداف المشتركة تحت ظل قيادتي البلدين الشقيقين.

وأكد حرص القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه السلطان هيثم بن طارق حفظهما الله ورعاهما على تعزيز مجالات التعاون الثنائية بين الجانبين.

وأشار إلى أنه تم في السنوات الماضية توقيع الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي من شأنها تحقيق الأهداف والغايات المنشودة لكلا البلدين.