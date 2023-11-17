منظمة الصحة العالمية تصدر نداء طوارئ من أجل لبنان

أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة نداء طوارئ للاستعداد والاستجابة من أجل لبنان طلبت فيه تمويلا من أجل زيادة القدرة على التدبير العلاجي للاصابات الجماعية والرعاية الطارئة بسبب تزايد عمليات جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.

وقالت المنظمة في ندائها إنها ستحتاج إلى 6.7 مليون دولار للاستعداد والاستجابة إذا اقتصرت أعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي العدائية على جنوب لبنان وإلى 1ر11 مليون دولار أمريكي إذا امتدت إلى البلد بأكمله.

واضافت ان التمويل يشمل ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للفئات السكانية الضعيفة والمتضررة وتعزيز رصد الأمراض ومكافحتها وإجراءات أخرى.

واشارت الى أن الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان وعلى الحدود الجنوبية وحالة انعدام اليقين بشأن المستقبل تلقي أعباء إضافية على عاتق النظام الصحي.

واوضحت انه قتل حتى الآن 77 شخصا وأصيب 331 آخرون ونزح أكثر من 26 الف شخص داخل لبنان كما تم الابلاغ عن وقوع ثلاث هجمات على مرافق الرعاية الصحية.

ولفتت المنظمة الى أن أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة الصحية قد غادرت لبنان وأن شخصين من كل ثلاثة أشخاص في لبنان يحتاجان إلى مساعدات إنسانية ومنها مساعدات صحية.

وذكر النداء أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية طال أمدها قلصت دخل أفراد الشعب وساهمت في الحد من إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية ذلك أن لبنان يشهد نقصا في الأدوية ويتكبد المواطنون تكاليف صحية باهظة يدفعونها من أموالهم الخاصة.

ويعتبر هذا النداء جزءا من نداء متجدد تطلقه المنظمة للتمويل متعدد الدول من أجل الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة بمتطلبات تمويل إجمالية تقدر بنحو 140 مليون دولار أمريكي.