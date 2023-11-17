أمير قطر يبحث مع ملك البحرين العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى اليوم الجمعة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه ملك مملكة البحرين جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا كذلك المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن حاليا بزيارة رسمية إلى المنامة أجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد حيث أكدا ضرورة الوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وفقا للقانون الإنساني الدولي.