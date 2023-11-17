مانشستر يونايتد

راتكليف يقترب من الاستحواذ على 25% من أسهم يونايتد

17 نوفمبر، 2023
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قالت شبكة سكاي نيوز اليوم الجمعة إن عائلة جليزر الأمريكية مالكة نادي مانشستر يونايتد تقترب من إبرام صفقة مع جيم راتكليف سيحصل بمقتضاها الملياردير البريطاني على 25 في المئة من أسهم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 33 دولارا للسهم الواحد.

وفي جلسات ما قبل التداول ارتفع سهر سهم النادي المدرج في الولايات المتحدة بنسبة خمسة في المئة.

ولم يرد النادي على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت أسرة جليزر قالت في العام الماضي أنها تنظر في خيارات تخص النادي الفائز بلقب دوري إنجلترا الأول 20 مرة منها استثمارات جديدة أو بيع محتمل.

وقالت سكاي نيوز أيضا إن الصفقة لا تزال محل تفاوض ولم تحسم بعد.

المصدر
رويترز
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17 نوفمبر، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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