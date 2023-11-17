سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى سلطان عمان بذكرى العيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

معبرا سموه حفظه الله بهذه المناسبة عن اعتزازه برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات التنموية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره الحضاري الطموح ومتمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

وراجيا سموه لجلالته دوام الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

وبعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.