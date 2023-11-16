انطلاق بطولة سمو ولي العهد السنوية للرماية بإقامة خمس مسابقات

انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح السنوية الكبرى للرماية بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية) بمشاركة نحو 400 رام ورامية وتستمر ثلاثة أيام بإقامة خمس مسابقات.

وأسفرت نتائج مسابقات اليوم عن إحراز الرامية سارة الحوال المركز الأول لمسابقة رماية (تراب) للسيدات متقدمة على الراميتين زينة حمود وأسماء عبد الملك اللتين نالتا المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفازت الرامية شيخة الرشيدي بالمركز الأول لمسابقة رماية (سكيت) للسيدات أمام الرامية إيمان الشماع صاحبة المركز الثاني وأفراح بن حسين التي نالت المركز الثالث.

وتمكن الرامي حمد النمشان من الفوز بالمركز الأول بمسابقة رماية (مسدس الهواء 10 متر) للرجال بعد تصدره المرحلة النهائية للمسابقة أمام الرامي حسن الملا الذي احتل المركز الثاني فيما حصل الرامي فهد الدريعي على المركز الثالث.

وحصدت الرامية إسراء بهمن المرتبة الأولى لمسابقة رماية (مسدس الهواء 10 متر) للسيدات بعد حلولها أولا فيما جاءت الرامية علياء بو صخر ثانية في حين حققت الرامية عذاري البلوشي المركز الثالث.

ونال الرامي ناصر الرباح المرتبة الأولى لمنافسات رماية (بندقية الهواء 10متر) للناشئين فيما حصل الرامي محمد السبيعي على المركز الثاني وتركي المطيري على المركز الثالث.

وأعربت الرامية بهمن في تصريح للصحفيين عقب فوزها عن سعادتها الغامرة بالتتويج بهذه البطولة الغالية على جميع الرماة والتي جاءت بعد منافسة قوية ولاسيما بالنهائي مشيدة بالتنظيم المميز لنادي الرماية لمسابقات البطولة.

جانب من منافسات رماية المسدس للسيدات

الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى بمسابقة رماية المسدس للرجال

الرامية إسراء بهمن الفائزة بمسابقة رماية المسدس