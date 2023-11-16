فلسطين تدعو إلى تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

أكدت فلسطين اليوم الخميس ضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تتضمن مطالبات عاجلة وفورية للمجتمع الدولي بالعمل على الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإغاثته وإنهاء الاحتلال.

وقال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك في تصريح صحفي إنه بمتابعة قرارات القمة التي عقدت في الرياض في ال11 من نوفمبر الجاري قامت مندوبية فلسطين بإرسال مذكرات للأمانة العامة للجامعة ومندوبيات الدول الأعضاء فيها لحث الدول الأعضاء الشقيقة والأمانة العامة على تنفيذ مضامين قرارات القمة.

وأوضح أن المذكرات تناولت تنفيذ مضامين قرارات القمة ومنها مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وملزم يفرض وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن ذلك يأتي بالإضافة إلى مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني بجميع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتابع العكلوك أن المذكرات تضمنت أيضا دعوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده.

وشدد على أن تنفيذ قرار القمة أمر “حيوي وأساسي” تجاه وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومساءلة مسؤولي الاحتلال عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والأفعال التي ترقى لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد.

وكان قادة الدول العربية والإسلامية دعوا في البيان الذي أصدرته القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض السبت الماضي إلى كسر الحصار المفروض على غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع مطالبين مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء.

ودعا البيان المنظمات الدولية إلى المشاركة في كسر الحصار المفروض على غزة وأن تدخل هذه المنظمات إلى القطاع مع حماية طواقمها وتمكينها من أداء دورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).