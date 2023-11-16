الأشغال الكويتية والخطوط الحديدية السعودية توقعان اتفاقية دراسة جدوى الربط السككي بين البلدين

وقعت وزارة الأشغال العامة والخطوط الحديدية السعودية اليوم الخميس اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع تحالف (sysrta).

وأوضحت (الأشغال) في بيان صحفي أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي وقع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.

ونقل البيان عن الرشيدي قوله إن أهمية الاتفاقية تأتي باعتبارها رغبة سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علاوة على خدمة عملية النقل في البلدين.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين إذ أن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تستغرق 650 كيلو مترا وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي مبينا أن المدة الزمنية للانتهاء من اتفاقية دراسة الجدوى ستة أشهر.

ونوه بالجهود المبذولة من الجانبين خلال فترة التسعة أشهر وصولا لتوقيع الاتفاقيةالتي تعد أحد برامج الحكومة والمناط تنفيذها عبر (الأشغال) وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.