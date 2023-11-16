طلائع القوات القطرية المشاركة في تمرين (تكامل /1) إلى الكويت

طلائع من القوات القطرية تصل إلى الكويت للمشاركة بتمرين تكامل/1

16 نوفمبر، 2023
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وصلت طلائع قوات دولة قطر الشقيقة إلى قاعدة (علي السالم) الجوية في الكويت اليوم الخميس للمشاركة في تمرين (تكامل /1) الذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب (الأديرع – الأبرق) شمال غرب البلاد من 26 الجاري حتى 7 ديسمبر المقبل. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن التمرين الذي سيكون بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وقوات درع الجزيرة يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة ويعتبر فرصة لتعزيز التوافق بين القوة البرية الكويتية وقوات درع الجزيرة المشاركة.

وأشارت إلى أنه سيستمر توافد باقي القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة الجوية – البرية – البحرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

المصدر
كونا
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16 نوفمبر، 2023
0 34 أقل من دقيقة

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