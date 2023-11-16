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السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال مستشفى الشفاء الطبي ومحيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

16 نوفمبر، 2023
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دانت المملكة العربية السعودية بشدة اليوم الخميس إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي رافضة قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية كافة واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية.

وأكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.

المصدر
وكالات
الوسوم
16 نوفمبر، 2023
0 9 أقل من دقيقة

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