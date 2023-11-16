وزير التجارة: تشديد العقوبات على كل من يستغل الزيادات المالية بالرفع المصطنع لأسعار السلع

وزير التجارة: تشديد العقوبات على كل من يستغل الزيادات المالية بالرفع المصطنع لأسعار السلع

وجه وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اليوم الخميس الفرق التفتيشية والرقابية في (التجارة) بتكثيف جولاتها وعدم التردد باتخاذ أقصى العقوبات ضد مخالفي القانون وكل من يستغل الزيادات المالية بالرفع المصطنع لأسعار السلع.

وأكد العيبان في بيان صحفي صادر عن (التجارة) عقب اجتماعه بقياديي وإشرافيي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أن الموظفين هم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جشع أي تاجر مشددا على عدم السماح باستغلال زيادات الرواتب.

وذكر أن هذا الاجتماع يأتي استكمالا لجهود الوزارة وتزامنا مع الإعلان عن الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من وزارة التجارة للسيطرة والرقابة على أية زيادات مصطنعة في أسعار السلع.

واستمع العيبان خلال الاجتماع لمستجدات خطة عمل كل من مدير إدارة الرقابة التجارية ورؤساء طوارئ الرقابة التجارية ومدير إدارة الجهاز الفني للاشراف على السلع ومدير إدارة حماية المستهلك وذلك للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة أية زيادات خلال الفترة المقبلة.

كما استمع لفرق التفتيش وملاحظاتهم وتوصياتهم في سبيل تذليلها وتمكينهم من أداء مهامهم على اكمل وجه.