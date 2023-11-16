بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.70 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 8.70 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 70ر8 نقطة ليبلغ مستوى 26ر6642 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 13ر0 في المئة.

وتم تداول 5ر201 مليون سهم عبر 13431 صفقة نقدية بقيمة 8ر54 مليون دينار (نحو 14ر167 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 36ر5 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5407 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 88 مليون سهم عبر 5083 صفقة نقدية بقيمة 9ر14 مليون دينار (نحو 4ر45 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 03ر14 نقطة ليبلغ مستوى 17ر7292 نقطة بنسبة ارتفاع 19ر0 في المئة من خلال تداول 5ر113 مليون سهم عبر 8348 صفقة بقيمة 9ر39 مليون دينار (نحو 6ر121 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 44ر12 نقطة ليبلغ مستوى 67ر5295 نقطة بنسبة انخفاض 23ر0 في المئة من خلال تداول 5ر73 مليون سهم عبر 4204 صفقة نقدية بقيمة 8ر13 مليون دينار (نحو 42 مليون دولار).

وكانت شركات (بيت الطاقة) و(ع عقارية) و(كفيك) و(سفن) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أرزان) و(وطني) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (معادن) و(تحصيلات) و(كويت ت) و(قيوين أ) الأكثر انخفاضا.