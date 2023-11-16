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فائض الكويت التجاري مع اليابان يتراجع 17% في أكتوبر

16 نوفمبر، 2023
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس تراجعا في فائض ميزان الكويت التجاري مع اليابان في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 17 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 102.6 مليار ين ياباني (678 مليون دولار أمريكي) للمرة الأولى منذ شهرين بسبب ضعف الصادرات.

وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا لمدة 15 عاما وتسعة أشهر موضحة أن الصادرات تفوق الواردات من حيث القيمة.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض الشهر الماضي بنسبة 12.2 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 123.9 مليار ين (819 مليون دولار) في أول انخفاض منذ شهرين فيما ارتفع إجمالي واردات الكويت من اليابان بنسبة 22.4 في المئة للشهر ال18 على التوالي ليصل إلى 21.3 مليار ين (143 مليون دولار).

وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 24.9 في المئة ليصل إلى 842.5 مليار ين (5.6 مليار دولار) في أكتوبر الماضي مع تراجع الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 16 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 94.9 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 17.2 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 18.8 في المئة بفضل الطلب على السيارات والصلب.

وأشارت البيانات إلى أن الميزان التجاري العالمي لليابان سجل في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا بمقدار 662.5 مليار ين (4.4 مليار دولار) لأول مرة منذ شهرين.

وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 1.6 في المئة عن العام الماضي مدعومة بمبيعات السيارات والسفن وآلات ومعدات البناء والتعدين فيما انخفضت الواردات بنسبة 12.5 في المئة بسبب تراجع أسعار الطاقة وخاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.

ووفقا للبيانات الحكومية الرسمية لليابان فإن الصين تعد أكبر شريك تجاري لطوكيو تليها الولايات المتحدة.

المصدر
كونا
الوسوم
16 نوفمبر، 2023
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