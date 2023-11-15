قطر تدين بأشد العبارات اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة

دانت قطر اليوم الاربعاء بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع (الشفاء) الطبي في قطاع غزة ما أدى الى استشهاد عدد من المرضى من بينهم أطفال.

واعتبرت الخارجية القطرية في بيان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع (الشفاء) الطبي جريمة حرب وتعديا سافرا على القوانين والاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة كما رأت أنها تشكل امتدادا لنهج الاحتلال في استهداف المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان في قطاع غزة.

وطالبت الخارجية بتحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داعية المجتمع الدولي الى تحرك عاجل لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين وتوفير الحماية اللازمة لآلاف النازحين الذين يحتمون بالمجمع بجانب المرضى والجرحى والطواقم الطبية.

وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سوف يشجع إسرائيل على المضي في ارتكاب المزيد من الفظائع ما يهدد بتوسع دائرة الغضب والعنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة كما يؤدي لتلاشي الثقة بالمجتمع الدولي ومنظماته.

وجددت الخارجية موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الأربعاء مجمع (الشفاء) الطبي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ 40 يوما وأدى حتى الآن إلى استشهاد نحو 500ر11 فلسطيني وإصابة نحو 29 ألفا آخرين.