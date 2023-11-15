إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء القصف

أعلن الأردن الأربعاء عن إصابة سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جراء قصف صهيوني في محيط المستشفى، وأكدت وزارة الخارجية إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق “لإتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء”.

ونقل بيان اصدره الجيش الأردني عن ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن “سبعة من كوادر المستشفى الميداني الأردني في غزة جرحوا على مدخل قسم الطوارئ في المستشفى، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف صهيوني ونقلوا اليه”.

وأوضح أن “إصابات أعضاء الطاقم بين طفيفة ومستقرة”، مشيرا الى ان “زملاءهم يقدمون العناية اللازمة لهم ولعدد من الأشقاء الفلسطينيين”.

واضاف المصدر ان “القوات المسلحة بدأت تحقيقاً رسمياً للوقوف على تفاصيل ما حدث، وتوكّد مسؤولية الاحتلال الاسرائيلي في توفير الحماية اللازمة للمستشفى وكوادره”.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان “القصف الصهيوني في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة كوادره السبعة”.

ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن “تعريض الاحتلال المستشفى وطواقمه للخطر خلاله قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي”.

واوضح أن “الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر”.

واكد القضاة إن “الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء”.

وكان سلاح الجو الملكي الأردني قام مرتين بإنزال “مساعدات طبية عاجلة” فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني منذ بدء الحرب بين الاحتلال وحركة حماس.

واكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الإثنين في تصريحات لقناة “المملكة” الرسمية ان المستشفى الميداني الأردني المقام في شمال قطاع غزة منذ عام 2009 “عالج أكثر من أربعة آلاف حالة منذ بدء الحرب الصهيونية على القطاع”.

وأشار إلى أن 182 أردنيا من كوادر القوات المسلحة يعملون في المستشفى الميداني.

وأكد الصفدي أن “مستشفانا يعمل وسيبقى يعمل، وربما هو المستشفى الوحيد الذي بقي في شمال غزة والذي ما يزال يعمل وسيستمر في عمله”.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء الماضي أن بلاده ستستقبل 41 طفلا فلسطينيا مصابين بالسرطان من قطاع غزة للعلاج في أحد المراكز المختصة في عمان.

منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، يشهد الأردن وبشكل شبه يومي تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين للمطالبة بإلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن والاحتلال عام 1994 وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان.

واستدعت المملكة في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر سفيرها لدى الكيان الصهيوني، منددة بـ”الحرب الصهيونية المستعرة على غزة التي تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة”. كما أعلمت إسرائيل بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر البلاد في وقت سابق.