وزير الصحة المصري: مستعدون لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين

وزير الصحة المصري: مستعدون لاستقبال أي أعداد من المصابين الفلسطينيين

أكد وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار اليوم الاربعاء استعداد مصر لاستقبال أي عدد من المصابين من قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة إعلاء لمبادئ الإخاء والإنسانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده عبدالغفار مع نظيره التركي فخر الدين قوجة عقب اجتماع تناولا خلاله الاوضاع في قطاع غزة.

وقال عبدالغفار إن “زيارة قوجة تعد ترجمة فعلية على أرض الواقع لجميع المباحثات التي تمت منذ الوهلة الأولى من اندلاع الأحداث في قطاع غزة”.

ووجه الشكر لنظيره التركي وتركيا حكومة وشعبا وقيادة لاهتمامهم البالغ بإنقاذ أرواح الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الطبي لهم.

ولفت إلى أن التعاون مع الجانب التركي يتم في ضوء تحقيق التكامل والإمكانيات البشرية والمادية مبينا ان تركيا من أوائل الدول التي تواصلت مع مصر لإرسال المساعدات الطبية لقطاع غزة فضلا عن الأطباء الأتراك الذين يقدمون الخدمات الطبية للمصابين بمستشفيات مدينة (العريش) المصرية.

وأكد أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غرة واستقبالهم للعلاج وهي جهود مصرية خالصة في إجلاء ونقل وعلاج الأطفال داخل المستشفيات المصرية.

وكشف عن استنفار هيئة الإسعاف المصرية لتجهيز 35 سيارة بحضانات أطفال استعدادا لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة فور وصولهم معبر (رفح) في أي وقت.

وقال إنه بحسب التقارير الصادرة من المنظمات الدولية فإن عدد القتلى في قطاع غزة تجاوز 11 ألفا وهناك طفل يفقد حياته كل 10 دقائق فضلا عن 28 ألف جريح وأكثر من ألفي مريض أورام لا يتلقون العلاج و 350 ألفا من مرضى الأمراض المزمنة.

من جانبه ثمن الوزير التركي العمل البناء الذي لمسه من الحكومة المصرية قائلا إن “تركيا تشعر بالمسؤولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون”.

وأضاف أن “العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثال رائع يحتذى به في التعاون بين الدول” مشيدا بجهود الجانب المصري في وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.

وأوضح أن تركيا أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوي على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية بإجمالي 666 طنا إلى أهالي قطاع غزة عبر مصر.