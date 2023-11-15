الرئيس التركي: سنواصل عزل الكيان المحتل دوليا ونوفر جميع الدعم لفلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء مواصلة العمل على عزل الكيان الإسرائيلي المحتل دوليا وتوفير جميع أشكال الدعم لفلسطين.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه (العدالة والتنمية) في البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان إن “الكيان الإسرائيلي المحتل بمجازره على هذا النحو سيسجل نفسه كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم” مؤكدا أن تركيا ستعمل على خطة مزدوجة لعزل هذا الكيان المحتل في الساحة الدولية وتوفير جميع أشكال الدعم الإنساني لفلسطين.

وأضاف أنه سيواصل اتخاذ ما يمكن من خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين التابعين للكيان المحتل أمام المحاكم الدولية بعدما “قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم”.

ولفت إلى أن هذا الكيان يطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها ..أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. ان هذا الكيان المحتل دولة إرهاب”.

وأشار إلى أنه سيجري اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرا والذي صوتت لصالحه 121 دولة.

وأكد أن حكومة بلاده لن تتردد أبدا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة (حماس) مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم.

وشدد أردوغان على أن الكيان المحتل “يظهر إرهاب الدولة بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال قصف المدنيين عمدا على الطريق بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم”.

وأكد أن (حماس) حزب سياسي دخل الانتخابات في فلسطين وفاز بها وبعد فوزه سلبه الكيان المحتل والولايات المتحدة حقه مبينا أنه رغم هذه الحقائق “لا يزال هناك أشخاص في بلدنا لا يعرفون أو يفهمون أن (حماس) حزب سياسي”.

ولفت إلى أن “الأطفال والنساء يشكلون ثلثي ما يقرب من 12 ألف من سكان غزة الذين قتلتهم قوات الاحتلال حتى الآن منفذة أكثر الهجمات خسة في تاريخ البشرية ضد الأطفال والنساء والمدنيين”.

وأردف “لن ننسى الذين يدعمون هذه المجازر علنا ويبذلون قصارى جهدهم لإضفاء الشرعية عليها” مبينا أن “من لا يرفعون أصواتهم ضد الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال هم طرف فيها مثل مرتكبيها”.