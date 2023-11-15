سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء إثيوبيا والجزائر والاتحاد الأوروبي وتايلاند وإيران وبلجيكا

15 نوفمبر، 2023
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احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أوراق اعتماد كل من السفير سعيد محمد جبريل سفيرا لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والسفير نور الدين مريم سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والسفير آن كويستينن سفيرة للاتحاد الأوروبي والسفير إيكابول بولبيبات سفيرا لمملكة تايلاند والسفير محمد توتونجي سفيرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير كريستيان دومز سفيرا لمملكة بلجيكا وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت.

حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية
سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند
سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفيرة للاتحاد الأوروبي
سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير الجمهورية الجزائرية
سمو ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية إثيوبيا
المصدر
كونا
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15 نوفمبر، 2023
0 30 أقل من دقيقة

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