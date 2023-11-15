سمو أمير البلاد يرعى حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها الثانية عشرة.

حضر الحفل معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن بداح المطيري وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة الكويت.

وألقى معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية كلمة بهذه المناسبة تقدم فيها إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بخالص الشكر وجزيل الثناء على رعايته السامية لهذه المسابقة وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في إظهار الوجه المشرق لدولة الكويت من خلال رعايتها لمثل هذه المسابقات.

كما ألقى رئيس لجنة التحكيم عبدالعزيز فاضل العنزي كلمة مماثلة.

وفي ختام الحفل قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الشخصيات والجهات المشاركة ولجنة التحكيم واللجنة العليا للجائزة إضافة الى الفائزين والفائزات بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته لهذه الدورة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبالغ تهانيه لأبنائه وبناته الفائزين بجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثانية عشرة.

وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للفائزين والفائزات بالجوائز داعيا إياهم إلى اتخاذ القرآن الكريم منهجا ونبراسا وبذل المزيد من الجهد والمثابرة للمحافظة على ما حققوه من إنجازات، وتقدم سموه بخالص الشكر والتقدير لكافة القائمين على المسابقة لجهودهم البارزة في تنظيم المسابقة وحرصهم على إظهار عناية الدولة بحفظ القرآن الكريم وتلاوته ورعايتها لأهله.

سمو رئيس مجلس الوزراء خلال حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته

جانب من الحضور

حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته

سمو رئيس مجلس الوزراء خلال حفل ختام جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته