الأرصاد الجوية: حالة مطرية تسود البلاد وتوقعات باستمرارها حتى منتصف ليل الخميس

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي إن البلاد تأثرت اليوم الأربعاء بحالة مطرية بدأت منذ الفجر متوقعا استمرارها حتى منتصف ليل الخميس على فترات متفاوتة.

وأضاف القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحالة الجوية السائدة تتكاثر فيها السحب المنخفضة والمتوسطة وتتخللها بعض السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بداية الفترة.

وتوقع أن تزداد الأمطار تدريجيا وتكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق أحيانا وقد يصحبها تساقط لحبات البرد مبينا أن الرياح تنشط على فترات وتؤدي إلى إثارة الغبار وارتفاع الأمواج البحرية مع انخفاض في الرؤية الأفقية.

وذكر أن فرص الامطار تقل تدريجيا من فجر يوم الجمعة مع فرص لتكون الضباب على بعض المناطق على أن تعاود فرص الأمطار يوم الأحد المقبل.

وأكد ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال موقع الإدارة الرسمي وعبر التطبيق الرسمي للادارة الخاص بالهواتف الذكية (kuwait met) خصوصا أثناء التقلبات الجوية للتعرف على آخر تطورات الطقس والاطلاع على التحذيرات الجوية في حال إصدارها.