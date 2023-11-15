سمو ولي العهد يستقبل وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد كلا من طلال خالد المطيري مندوبا دائما لدولة الكويت في جامعة الدول العربية -القاهرة، فاضل حيدر الحسن سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، عادل حسين الجسام سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة بوتان، طلال عبدالسلام الهزاع قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية في مدينة هو شي منه، زياد إبراهيم الانبعي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية تشيلي، أنس طالب معرفي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة شنغهاي، طلال راشد المنصور سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، سالم راشد الشبلي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية جنوب افريقيا، أحمد عبدالرحمن الشريم سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية سنغافورة، الشيخ جابر دعيج خليفة الصباح قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية في مدينة ميلانو حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مناصبهم الجديدة.

حضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.