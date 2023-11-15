مبخر: تسوقوا عطوركم المفضلة وتمتعوا بخصم 50% في “مبخر فرايدي”

أعلنت شركة مبخر، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، عن إطلاق حملة “مبخر فرايدي” السنوية يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر والتي تعد أكبر حملة تسويقية لدى الشركة.

ستمتد الحملة حتى نهاية شهر نوفمبر، وستقدم للعملاء فرصة استثنائية للاستفادة من خصم بنسبة 50% على كافة المنتجات عبر موقع الشركة الإلكتروني وفي نقاط بيعها في جميع أنحاء الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة البحرين.

ومن خلال هذه الحملة، ستتاح الفرصة لعملاء مبخر التسوق من مجموعة متنوعة من المنتجات بنصف السعر بما في ذلك العطور الأكثر مبيعاً، وموزعات العطور المنزلية والمكتبية، وبخاخات الجسم، والبخور، وغيرها. “مبخر فرايدي” توفر فرصة مثالية للزوار الذين يريدون شراء عطورهم والمفضلة، أو للذين يبحثون عن الهدية المثالية لإهدائها لأحبائهم.

وبإمكان العملاء التوجه إلى أي من أفرع مبخر أو زيارة الموقع الإلكتروني على mubkhar.com لتسوق مجموعة واسعة من العطور الفاخرة بنصف السعر طوال شهر نوفمبر.