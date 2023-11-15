اتحاد شركات الاستثمار يعقد برنامج تدريبي بعنوان “إدارة الأصول والخصوم الاستراتيجية”

عقد اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي – مركز دراسات الاستثمار برنامج تدريبي بعنوان “إدارة الأصول والخصوم الاستراتيجية (Strategic Asset & Liability Management (ALM”، حيث عُقد هذا البرنامج بشكل افتراضي عن بعد عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية على مدار ستة أيام خلال الفترة من 06 إلى 15 نوفمبر الجاري، وقدمه المحاضر / جاك بيلاليان المحلل المالي المعتمد والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 سنة في مجال إدارة المخاطر والأعمال المصرفية وتحليل الاستثمارات، بالإضافة إلى كونه محاضر معتمد في معهد المحللين الماليين (IFA).

وقد صرّحت السيدة فدوى درويش – أمين عام اتحاد شركات الاستثمار، أن أهمية هذا البرنامج تكمن بكون إدارة الأصول والخصوم إحدى الممارسات الأساسية المعتمدة من قبل الشركات والمؤسسات المالية للحد من المخاطر المالية مما يسهم في تحقيق نمو مستدام واستقرار مالي.

وأضافت السيدة فدوى درويش أن تنظيم هذا البرنامج جاء في إطار تنمية وتطوير مهارات العاملين في قطاع الاستثمار والقطاع المالي، وتزويدهم بالمهارات والأدوات الضرورية لتحليل الاستثمارات واتخاذ قرارات مالية بناءة؛ مما يساهم في تحقيق الربحية وتعزيز الثقة في الشركة.

وقد شملت محاور البرنامج تعريفاً بمفهوم إدارة الأصول والخصوم، ومناقشة الأسباب التي أدت إلى الإخفاق الذي واجهته بعض البنوك العالمية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بحوكمة إدارة الأصول والخصوم وإدارة رأس المال، كما تم مناقشة وتداول دراسات حالة لمجموعة من الأمثلة والتطبيقات العملية من بيئات العمل الواقعية لمخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة وطرق تحسين الميزانية العمومية، وغيرها من الموضوعات التي ساعدت المشاركين في البرنامج في صقل تجربتهم وإثراء معارفهم للنجاح في إدارة الأصول والخصوم بما يتوافق مع خطة وأهداف المؤسسة.

واختتمت السيدة فدوى درويش تصريحها بالإشارة إلى أن اتحاد شركات الاستثمار قد دأب على توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المالية بهدف المساهمة في تطوير قدرات الكوادر البشرية وزيادة كفاءتها، إيماناً بأهمية تأهيل وتمكين العنصر البشري في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأكدت أن هذه الجهود تعكس التزام الاتحاد بالمشاركة الفعالة في رفع مستوى التوعية المالية وتطوير المهارات والمعرفة في المجتمع، وذلك كجزء من التزامه الراسخ بالمسئولية الاجتماعية ودعم التنمية المستدامة.