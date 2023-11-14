أمين مجلس التعاون يؤكد ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بقطاع غزة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بقطاع غزة وإجبار قوات الاحتلال على احترام القرارات الأممية مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.

وشدد البديوي خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الخاص لعمليةالسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في مقر الأمانة العامة بالرياض على أهمية احترام قوات الاحتلال القرارات الأممية وخاصة قرار الجمعيةالعامة الصادر في ال27 من أكتوبر الماضي.

وأكد أهمية تفعيل جهود للأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وقال البديوي إن ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية الوحشية يؤكد عدم احترامها وانصياعها للقرارات الأممية والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية.

وجدد التأكيد على الموقف الثابت لدول مجلس التعاون نحو الأزمة بقطاع غزة الذي يتمثل بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع وإنهاء الحصار غير القانوني وضمان وصول المساعدات الإغاثية والمواد الأساسية.

واشار البديوي الى تمسك دول مجلس التعاون بالدعوة الى إحياء جهود تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية لتحقيق السلام والاستقرار المنشود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.