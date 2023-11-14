الكويت تفوز برئاسة اللجنة الدائمة للرياضة باتحاد إذاعات الدول العربية بتونس

فاز ممثل دولة الكويت مراقب البرامج بالقناة الرياضية بتلفزيون دولة الكويت حمد الديحاني برئاسة اللجنة الدائمة للرياضة باتحاد إذاعات الدول العربية عقب تزكيته باجتماع اللجنة الذي عقد اليوم الثلاثاء في تونس.

وقال الديحاني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع إن اللجنة انتخبت مدير قناة الرياضية السعودية غانم القحطاني نائبا أول للرئيس كما فاز مدير القناة الرياضية الليبية عز الدين محمد بمنصب النائب الثاني إضافة لاختيار باقي أعضاء اللجنة.

وأكد الديحاني السعي مع زملائه باللجنة على توثيق العلاقات الإعلامية الرياضية بين القنوات الرياضية العربية الحكومية والخاصة عبر تبادل البرامج والأخبار الرياضية إضافة للعمل على اقتناء الحقوق للبطولات الكبرى وتوزيعها على الدول الأعضاء بالاتحاد.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أفضل السبل لإثراء شاشات القنوات الرياضية العربية بأهم الاحداث الرياضية والبرامج المميزة التي تهم المشاهد العربي بمختلف الرياضات معربا عن أمله بتطوير العمل الإعلامي الرياضي في جميع القنوات العربية.

وأشار إلى أن هذه التزكية تعبر عن مكانة دولة الكويت في محيطها العربي مثمنا دعم وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري “ما كان له ابلغ الاثر بالفوز بهذا المنصب المهم” وكذلك لمسؤولي الوزارة لا سيما مدير القناة الرياضية الكويتية احمد حسن الذي حضر الاجتماع.

وأعرب عن جزيل شكره لممثلي القنوات الرياضية العربية على منحه الثقة لتولي رئاسة هذه اللجنة للدورة الثانية على التوالي مؤكدا سعيه على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بعمل اللجنة والسعي لإرضاء محبي الرياضة ومتابعي القنوات الرياضية.