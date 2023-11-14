الاستثمارات الوطنية تعقد مؤتمراً صحفياً لدعم برنامج “Shift” في إطار شراكتها الاستراتيجية مع “Creative Confidence”

إنطلاقاً من أهمية دعم الطاقة الشبابية للمرأة الكويتية من خلال تقديم الدورات التدريبية اللاّزمة لتطوير مهاراتها المعنية، وتأكيداً على تحقيق النتائج الإيجابية لسوق العمل الكويتي، عقدت شركة الاستثمارات الوطنية وبالتعاون مع شركة Creative Confidence مؤتمراً صحافياً للبرنامج التدريبي “Shift” والمصمم حصرياً للنساء الكويتيات حديثات التخرج لتأهيلهن لدخول سوق العمل الاستثماري، حيث تم خلال المؤتمر عرض الأولويات الاستراتيجية للبرنامج والذي يهدف لتحقيق الغاية التنموية وإضافة القيمة الجوهرية له، كونه يوفر قوى عاملة كفؤة وذات خبرة جاهزة لخوض غمار الأعمال في مجال الاستثمار ، علماً بأن برنامج “Shift” بدأ في 13 نوفمبر2023 وسيستمر لمدة أربعة أسابيع.

وخلال المؤتمر صرّح السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية بأن الشركة أكدت التزامها بالأهداف الرئيسية في دعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة لتكون الخيار الأمثل للتوظيف في سوق العمل.

وأضاف المخيزيم بأن الشركة تؤكد التزامها ومشاركتها الشاملة في هذا البرنامج الهادف إلى تطوير وصقل مهارات المرأة الكويتية وإمكانياتها وتمكينها من خوض متطلبات سوق العمل الاستثماري في الأسواق المحلية وفي المنطقة بشكل عام. ومن ضمن أهداف البرنامج أيضاً زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل نوعية لهذه الكوادر، والمشاركة في زيادة إدماج المرأة الكويتية في سوق العمل، الأمر الذي سينعكس على نمو وتطور القطاع الخاص، وتقديم الأعمال للوصول بتحدياتها إلى المراحل النهائية للبرنامج.

وفي ختام تصريحه توجه المخيزيم بالشكر والعرفان لشركة Creative Confidence على المشاركة الفعالة في هذا العمل المميز، والشكر موصول أيضاً لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج التدريبي البنّاء، وأضاف أيضاً لا يسعني في هذا المقام أن أغفل عن الدور الكبير للمرأة الكويتية التي تشكل عنصراً محورياً في التنمية الوطنية وفي مساندتها ودعمها الدائم لنهضة المجتمع الكويتي، وتقديمها لكثير من المساهمات والتضحيات الفعالة.

وعلى صعيد متصل أفادت السيدة / طيبة محمد القطامي – عضو مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، والتي تتمتع بخبرة عالمية في قطاع الاستثمار والتدريب، بانها تفخر في المشاركة في الجزء الاستثماري من خلال التدريب بالتعاون مع Creative Confidence و فريق الاستثمارات الوطنية وذلك في صقل مهارات المتدربات وتزويدهن بالخبرة اللازمة في التدرب والممارسة لتمكينهن من تحسين مهاراتهن والتي ستكون أداة قوية لتعود بالفائدة على حياتهن الوظيفية.

ومن جهة أخرى أعرب السيد / عبدالمحسن الخترش نائب رئيس أول للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة الاستثمارات الوطنية عن سعادته بالإطلاق الرسمي لبرنامج “Shift” الذي يمثل فرصة فريدة للمرأة الكويتية في مجال الاستثمار، وذلك عبر التعاون المشترك بين شركة الاستثمارات الوطنية وCreative Confidence .

وقال الخترش بأن الاهتمام ببرنامج “Shift” قد تجاوز توقعاتنا والذي يمثل نقطة انطلاق لتشجيع المزيد من النساء الكويتيات للاختلاط في مجال الاستثمار عبر خلق تحول تدريجي نحو مزيد من التنوع في عملهن. وأضاف بأن الاستثمارات الوطنية تدعم هذا البرنامج وعلى استعداد تام لتوفير الموارد اللازمة التي تدعم نجاح هؤلاء الخريجات، متمنياً وجودهن في قطاعات شركة الاستثمارات الوطنية في القريب العاجل.

ومن جانب آخر أثنت السيدة / سمية محمد الجاسم، مؤسس Creative Confidence ، على مشاركة الاستثمارات الوطنية في برنامج “Shift”، ووجهت الدعوة إلى الخريجات باستغلال هذه الفرصة الاستثنائية، حيث يوفر البرنامج تجربة تدريبية مختلفة تدمج مجالي الإبداع والابتكار والاستثمار.

وأشارت الجاسم إلى تلقي الشركة لأكثر من 300 طلب خلال أقل من ثلاثة أسابيع خلال فترة التسجيل، وكانت الطلبات مقدمة من النساء الكويتيات الراغبات في بدء حياتهن المهنية في مجال الاستثمار والتي شملت مختلف التخصصات، كتخصص إدارة الأعمال والهندسة والطب، وهذا إن دلّ فإنما يدل على أهمية هذه المبادرة، علماً بأن برنامج “Shift” سوف يقدم عدد 20 مقعد للنساء المشاركات وذلك حسب الأحقية أو الأفضلية بالنسبة لهن.

وأكدت الجاسم بأن برنامج “Shift” سوف يقود المرأة الكويتية إلى تجربة تعليمية حيوية وذلك من خلال استكشافها للابتكار والاستثمار عبر هذا البرنامج.