سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي محمد عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبر فيها سموه رعاه الله عن إشادته بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم لمعاليه وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/11/14 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي محمد عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب أشاد فيها سموه حفظه الله بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب المقدم لمعاليه وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/11/14 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة.

مبتهلا سموه إلى الباري عز وجل أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.