سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد علي الشعلة في قصر السيف اليوم الرئيس التنفيذي لشركة (جوجل كلاود) توماس كوريان والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر وسعادة مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود الصباح.