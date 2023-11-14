سمو ولي العهد يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم الرئيس التنفيذي لشركة (جوجل كلاود) توماس كوريان والوفد المرافق له من الشركة وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

هذا وقد تم تقديم شرح لسموه حفظه الله عن خدمات التحول الرقمي والتي تسعى الشركة لتقديمها في دولة الكويت متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة معالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الجابر الصباح ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسعادة مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح الحمود الصباح.

كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ومساعد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وحيد جمعة الدوي وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر المقابلة مدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.

سمو ولي العهد يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم