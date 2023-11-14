بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.6 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 5.6 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشرها العام 6ر5 نقطة ليبلغ مستوى 64ر6554 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0 في المئة.

وتم تداول 3ر157 مليون سهم عبر 9831 صفقة نقدية بقيمة 2ر42 مليون دينار (نحو 7ر128 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 3ر12 نقطة ليبلغ مستوى 73ر5378 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 في المئة من خلال تداول 3ر69 مليون سهم عبر 3768 صفقة نقدية بقيمة 7ر11 مليون دينار (نحو 6ر35 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر12 نقطة ليبلغ مستوى 61ر7180 نقطة بنسبة انخفاض 17ر0 في المئة من خلال تداول 9ر87 مليون سهم عبر 6063 صفقة بقيمة 5ر30 مليون دينار (نحو 93 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5256 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة من خلال تداول 9ر51 مليون سهم عبر 2915 صفقة نقدية بقيمة 5ر9 مليون دينار (نحو 9ر28 مليون دولار).

وكانت شركات (التقدم) و(ايفا فنادق) و(الكوت) و(الديرة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(ايفا فنادق) و(أرزان) و(زين) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تنظيف) و(أركان) و(مراكز) و(ثريا) الأكثر انخفاضا.