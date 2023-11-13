أمين مجلس التعاون يدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الإثنين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وأكد الأمين العام في بيان نشرته الأمانة العامة أن هذا القصف دليل آخر على وحشية ورعونة قوات الاحتلال واستمرارها بخرق المعاهدات والقوانين والأعراف الدولية.

وذكر البديوي أن الآلة العسكرية الإسرائيلية باستهدافها لمقر اللجنة والمستشفيات والمدارس وتجمعات السكان وملاجئ الإيواء تؤكد عدم اكتراثها لأرواح المدنيين الأبرياء واستهدافها لهم بشكل مباشر.

وأشاد بالدور الجلي للجنة القطرية لإعادة إعمار غزة وإسهاماتها الكبيرة في عمليات إعادة إعمار القطاع وأن استهدافها يوضح نية قوات الاحتلال بتدمير البينة التحتية للقطاع والمؤسسات القائمة عليها.

وشدد الأمين العام على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بكافة دولة ومؤسساته للتدخل بشكل مباشر لإنهاء الأزمة والوقف الفوري لإطلاق النار وفتح الممرات الآمنة بشكل عاجل لدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة مؤكدا وقوف دول مجلس التعاون مع الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه المشروعة في إقامة دولته على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.